Santana é furtado no assentamento São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um VW Santana GLS 2000, cinza, 1990, placas BPD-5232, foi furtado na noite de sexta-feira (06), na Rodovia Municipal Domingos Inocentinni, no assentamento São Carlos.

O proprietário do veículo informou à polícia que costuma deixá-lo guardado no terreno que também e seu, e que a última vez que o utilizou foi na segunda-feira (02), voltando apenas na sexta-feira, quando não o encontrou mais.

As chaves e o documento do carro estão com a vítima, que registrou um boletim de ocorrência pelo furto, mas até o momento ele não foi encontrado.

Leia Também