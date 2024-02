SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e moto deixou um homem de 42 anos ferido ferido na noite desta quarta-feira.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua Pádua Sales e avenida Grécia, no Cruzeiro do Sul.

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Em seguida transportado para a Santa Casa se queixando de dores no ombro.

