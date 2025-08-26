(16) 99963-6036
Lesão corporal

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt

26 Ago 2025 - 11h24Por Da redação
SAMU socorrendo a vítima - Crédito: Maycon MaximinoSAMU socorrendo a vítima - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (26), um estudante de 14 anos precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ser vítima de agressão dentro da Escola Estadual Arlindo Bittencourt, em São Carlos.

De acordo com as informações iniciais, o adolescente teria agredido uma garota, quando acabou sendo agredido por outro estudante que teria ido em defesa da jovem. A vítima apresentava dores pelo corpo e foi encaminhada pelo SAMU a uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico.

A Ronda Escolar da Polícia Militar foi acionada e compareceu à instituição de ensino para registrar a ocorrência e tomar as providências cabíveis.

A escola em questão foi escolhida para seguir o modelo civico-militar que deve entrar em vigor em breve. 

Nota da Seduc

A Unidade Regional de Ensino de São Carlos lamenta o ocorrido e ressalta que é contra todo e qualquer tipo de violência dentro ou fora das escolas. A gestão escolar acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o estudante recebeu atendimento hospitalar. Os pais de todos os envolvidos compareceram à escola e foram informados sobre as medidas cabíveis. A Ronda Escolar também foi acionada, e um boletim de ocorrência está sendo registrado. 

A equipe regional do Conviva reforçará as ações voltadas à melhoria da convivência e à promoção da cultura de paz. Um profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designado para atender os envolvidos. 

A URE São Carlos e a unidade escolar permanecem à disposição da comunidade para quaisquer esclarecimentos necessários. 

