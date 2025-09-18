Saída temporária é autorizada para mais de 600 detentos em Itirapina e Araraquara

Penitenciaria Dr. Antonio de Queiroz Filho em Itirapina - Crédito: divulgação

Mais de 600 presos foram liberados durante a última saída temporária nos presídios localizados na região de São Carlos.

De acordo com a autorização judicial, entre os dias 16 e 22 de setembro de 2025, foram liberados 365 reeducandos da unidade prisional de Itirapina e 241 de Araraquara para a saída temporária.

A SAP reforça que, caso o preso não retorne no prazo determinado, é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto. Nessa situação, ao ser recapturado, o detento volta para o regime fechado.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou ainda que o Poder Judiciário é o responsável pelas concessões das saídas temporárias de presos, previstas na Lei de Execução Penal. No estado de São Paulo, as datas são regulamentadas pela Portaria DEECRIM 02/2019 e suas complementações.

