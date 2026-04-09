RPM prende homem procurado por estelionato

RPM -

Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estelionato (artigo 171), foi capturado na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da RPM da 2ª Companhia já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante disso, os policiais se deslocaram até a residência localizada na Rua Dr. Dom Gastão de Sá.

No local, o homem foi encontrado e detido sem maiores intercorrências.

Após a abordagem, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem, em cumprimento ao mandado judicial por estelionato.

Leia Também