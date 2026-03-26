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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

RPM da 2Âª Cia captura procurado por trÃ¡fico de drogas

26 Mar 2026 - 18h34Por Da redaÃ§Ã£o
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RPM - RPM -

Na tarde desta quinta-feira (26), um homem de 29 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33), foi capturado pela equipe de RPM da 2ª Companhia da Polícia Militar, na Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves, nas proximidades do shopping, em São Carlos.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento pela via quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, porém nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.
Ao realizar a consulta dos dados pessoais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, com pena de 5 anos a cumprir.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

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