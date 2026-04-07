RPM da 2ª Cia captura procurado por lesão corporal culposa no Cidade Aracy

A equipe da RPM da 2ª Companhia realizou a captura de um homem de 32 anos, procurado com base no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), na tarde desta terça-feira (7), no bairro Aracy I.
De posse de mandado de prisão, os policiais se deslocaram até a Rua Joaquim Garcia de Oliveira, onde localizaram o indivíduo em sua residência. Após contato e abordagem, nada de ilícito foi encontrado.
O homem foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde foi apresentado à autoridade policial civil. Em seguida, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.