RPM apreende drogas no Jardim Pacaembu e detém suspeito

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Drogas apreendidas - Crédito: Maycon Maximino

Uma equipe da Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) deteve um indivíduo de 26 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Manoel M. Carlos Pinto, no bairro Pacaembu.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o suspeito mexendo em um arbusto. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o sobre um telhado, e afastou-se rapidamente do local onde estava agachado. Ele foi abordado em seguida.

Com o suspeito foram encontrados R$ 87,00 em dinheiro. No arbusto onde ele estava, os policiais localizaram porções de crack e cocaína. Já no telhado, foi encontrado um saquinho contendo diversos pinos de cocaína.

Ao ser questionado, o indivíduo alegou que estava no local apenas para comprar entorpecentes. Ainda assim, foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Leia Também