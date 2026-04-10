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sexta, 10 de abril de 2026
Assentamento sem terra

RPM 2ª Cia prende procurado por estupro de vulnerável

10 Abr 2026 - 06h02Por Da redação
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RPM - RPM -

Na noite desta quinta-feira (9), equipe da RPM da 2ª Companhia realizou a captura de um homem de 55 anos procurado pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal).

Os policiais já tinham conhecimento de que o indivíduo estava com mandado de prisão em aberto e se deslocaram até o assentamento Sem Terra, onde ele reside. No local, o suspeito foi abordado em sua residência e, após consulta de seus dados, foi confirmado o mandado judicial em seu desfavor.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde foi apresentado à Polícia Civil. Posteriormente, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

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