Roupas falsificadas são aprendidas em São Carlos por policiais civis da DEIC de São Paulo

Produtos que foram apreendidos pelos policiais da DEIC - Crédito: Maycon Maximino

Duas lojas, uma no interior do Mercado Municipal e outra, na Avenida São Carlos, no centro, foram flagradas por policiais civis da DEIC comercializando roupas falsificadas.

As etiquetas mostraram que o vestuário seria de marcas mundialmente conhecidas. Porém a origem seria “pirata”. A loja no interior foi fechada e todos os produtos apreendidos. Já a outra, no centro da cidade, parte das roupas foram apreendidas.

De acordo com o delegado Wagner Carrasco, da DEIC de São Paulo, comerciantes teriam feito tais denúncias e após investigações, a autoridade policial teria solicitado mandados de busca e apreensão para que tais produtos fossem apreendidos e consequentemente as investigações tenham sequência para apurar a procedência dos produtos falsificados.

