Roubo de veículo cai 53,6% em São Carlos em 2025

O comandante do 38º Batalhão PM, César Alexandre Cardeal: trabalho eficiente e redução da criminalidade em geral - Crédito: divulgação

O 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sede em São Carlos, registrou uma redução importante em todas as principais modalidades de crime. Foi registrada uma queda de 53,6% no roubo de veículos em 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2024, foram registrados 56 casos e, em 2025, apenas 26. O batalhão é comandado pelo tenente-coronel César Alexandre Cardeal.

Um crime que apresentou uma queda substancial foi o roubo de carga. Em 2024, houve seis casos e, em 2025, apenas dois. Na modalidade roubo outros, houve uma redução de 24,5%, com 290 casos em 2024 e 219 em 2025.

Na modalidade furto de veículos, a queda foi de 19%. Houve 453 ocorrências em 2024 e 367 em 2025. O crime de furto outros teve 3.172 casos registrados em 2024 e 2.914 em 2025, com queda de 8,1%. No crime de estupro, a redução foi de 10%, com 80 casos em 2024 e 72 casos em 2025.

