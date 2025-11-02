(16) 99963-6036
domingo, 02 de novembro de 2025
Rompimento de cano causa erosão e ameaça estrutura de rua e construções no Cidade Aracy 2

02 Nov 2025 - 13h31Por Erika
Crédito: Lourival Izaque

O rompimento de um cano na esquina da Avenida Arnold de Almeida Pires com a Rua Francisca Bassani da Silva, no bairro Cidade de Aracy 2,  provocou erosão e danos ao asfalto e à calçada na manhã deste domingo (2).

De acordo com moradores, o incidente teria ocorrido entre 10h e 11h, possivelmente em razão das chuvas intensas registradas nos últimos dias. A força da água sob o solo retirou o barro da base da via, abrindo um grande espaço oco sob o asfalto e comprometendo parte da estrutura da rua.

No local, há um depósito de gás e um mercado, o que aumenta a preocupação dos moradores, já que o rompimento expôs o alicerce de uma construção próxima.

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) foi acionado e está o local, avaliando a situação e tomando as medidas necessárias.

