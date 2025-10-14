ROCAM recupera veículo furtado de lava-rápido no Jardim Tangará

Crédito: Lourival Izaque



A ROCAM da Polícia Militar recuperou, na manhã desta terça-feira (14), um veículo que havia sido furtado de um lava-rápido localizado no Jardim Tangará, em São Carlos.



De acordo com informações da PM, um funcionário do estabelecimento, de 41 anos, teria pegado o carro sem autorização durante a madrugada de sábado (12), por volta das 0h45. Ele saiu com o veículo, sofreu um acidente — mas não se lembra onde ocorreu a colisão — e depois retornou para casa.



Após o ocorrido, o homem guardou o carro em sua garagem e não comunicou o dono do lava-rápido nem o proprietário do veículo. Na segunda-feira, o furto foi descoberto, mas o funcionário não foi localizado.



Na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito. Os policiais da ROCAM foram até a residência dele, onde encontraram o veículo na garagem. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, junto com o automóvel apreendido.

