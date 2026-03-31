terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215

31 Mar 2026 - 13h26Por Jessica Carvalho R
ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215 - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma denúncia anônima levou uma equipe da ROCAM  a descobrir uma plantação de maconha em estufa, além de armas de fogo, em um condomínio de chácaras às margens da rodovia SP-215, km 141, na manhã desta terça-feira (31).

Os policiais se deslocaram até o endereço, onde fizeram contato com o filho do proprietário da chácara. Questionado sobre a denúncia, ele confirmou que no interior de uma estufa havia pés de maconha, alegando que seriam para uso próprio.

Durante a abordagem, ao ser indagado sobre a existência de outros materiais ilícitos na residência, o indivíduo confessou possuir armas de fogo e munições.

Na vistoria pelo local, foram apreendidos:13 pés de maconha cultivados em estufa, diversos potes e sacolas contendo maconha já colhida, 01 espingarda caseira, 01 garrucha calibre .22, 34 munições intactas e 04 munições deflagradas

A perícia foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos técnicos.

O indivíduo, de 43 anos, foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

As armas, munições e entorpecentes foram apreendidos.

