ROCAM flagra adolescentes com moto roubada na Vila Prado

Dois adolescentes foram detidos pela equipe ROCAM na noite desta segunda-feira (19) após serem flagrados com uma moto roubada no dia 15, em São Carlos.

O SCA apurou que os policiais faziam patrulhamento pela rua Coronel Leopoldo Prado, quando suspeitaram da dupla que ocupava a motocicleta.

Foi realizada a abordagem e constatado que a moto era produto de roubo. No bolso do adolescente de 17 anos havia duas chaves mixa. Em sua casa, no bairro Antenor Garcia, os PMs localizaram duas placas, sendo uma de uma moto roubada e outra de uma motocicleta furtada. No local também foi encontrando um simulacro de pistola.

A dupla que é suspeita de cometer roubos e furtos de motos na cidade foi conduzida até o plantão policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

