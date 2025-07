ROCAM e Força Tática prendem jovem de 21 anos por tráfico de drogas no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Durante uma operação conjunta no conjunto habitacional CDHU, equipes da ROCAM e da Força Tática prenderam um jovem de 21 anos por tráfico de drogas. A ação teve como objetivo coibir o comércio de entorpecentes na região.

Ao avistar a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos policiais. Com ele, foram encontradas diversas pedras de crack, uma quantia em dinheiro trocado e um caderno com anotações do tráfico.

Questionado, o rapaz confessou que havia mais drogas em seu apartamento. As equipes se deslocaram até o local, onde encontraram sua irmã, que franqueou a entrada dos policiais. No interior do imóvel, foram localizadas mais porções de entorpecentes, uma balança de precisão, outro caderno com anotações e mais dinheiro fracionado, característico da atividade de tráfico.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

