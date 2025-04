ROCAM detém homem por tráfico de drogas no Pacaembu

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) prendeu um homem de 44 anos por tráfico de drogas na região do Jardim Pacaembu, na noite desta segunda-feira (28). A abordagem ocorreu na Avenida Pacaembu, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Rodrigues de Sampaio.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo carregando uma mochila em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi encontrado em seu poder 265 pedras de crack e a quantia de R$ 44 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça.

