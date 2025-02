Reunião do GGI-M define segurança do carnaval 2025

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social coordenou na manhã desta sexta-feira (21/02), mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

A reunião faz parte do calendário de política pública nacional mensalmente, quando as ações são discutidas e planejadas para esse período, levando em conta os indicadores do mês anterior e necessidades do município, e a partir desses dados são organizadas as operações, além disso são discutidos e articulados os apoios e logística dos eventos mais complexos. Nesse mês de fevereiro, a realização do carnaval foi o principal tema da reunião.

A secretária adjunta de Cultura, Valéria Mazzola, iniciou a reunião divulgando a programação dos três dias de folia com muitas atrações gratuitas na Praça da XV, no Parque do Bicão, no Clube Flor de Maio, na Fundação Educacional São Carlos (FESC) e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Michael Yabuki, secretário de Segurança Pública, explicou que a reunião é muito importante para que as forças de segurança consigam alinhar as ações e dividir os serviços. “Como vamos ter carnaval em vários locais da cidade precisamos estudar a melhor forma para disponibilizarmos viaturas tanto da GM como da PM para ficar em pontos fixos, além de montar as equipes volantes. Além dos eventos programados pela Prefeitura também precisamos estar preparados para as eventuais festas clandestinas, perturbação do sossego em virtude de som alto em estabelecimentos comerciais, entre outras ocorrências. Vamos empregar praticamente todo o efetivo da Guarda Municipal para proporcionar um carnaval sem intercorrências para a população”, garantiu Yabuki.

Segundo o Major PM Gonçalves, durante o carnaval a Polícia Militar vai disponibilizar viaturas específicas, somente para atender o público da festa.

“Além do policiamento de rotina, as viaturas que vão atender as festas de carnaval vão ficar fixas nos eventos, com exceção do evento da FESC e do Flor de Maio que precisaremos revezar, fazer rondas nos dois locais”, disse o Major.

Também participaram da reunião o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo Cesar Belonci, o Capitão PM Guerreiro, o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, o subcomandante da corporação, Luiz Carlos Ambrozini, o chefe da Seção de Fiscalização de Trânsito, Evandro Carlos Domingues e o diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela.

