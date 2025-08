Reunião define os últimos detalhes para a segurança do São Carlos Rodeio Fest

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quarta-feira (6), foi realizada mais uma reunião preparatória para a organização do São Carlos Rodeio Fest 2025, que ocorrerá entre os dias 08 e 16 de agosto. O encontro teve como foco principal o alinhamento das ações operacionais e de segurança para garantir a tranquilidade do público durante o evento.

Estiveram presentes na reunião o Coordenador Operacional do 38° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), Major PM Gonzalez, o 1° Tenente Lourenço, responsável pelas vistorias técnicas, e o 1° Tenente PM Carvalho, encarregado das questões relacionadas ao trânsito, além de outras autoridades envolvidas diretamente na supervisão e organização do rodeio.

