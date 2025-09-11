(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Segurança

Residência pega fogo no Cidade Aracy

11 Set 2025 - 20h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Residência pega fogo no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (11), um incêndio atingiu uma residência na Avenida Luis Ferrari, no bairro Cidade Aracy, próximo ao Planalto Verde.

A casa, composta por três cômodos, teve a sala atingida pelo fogo, que começou em um colchão. Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem para os demais cômodos.

Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio, mas a hipótese inicial levantada pelos bombeiros aponta que uma vela acesa pode ter provocado as chamas.

Não houve vítimas, mas a residência sofreu danos na sala.

Leia Também

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU
Segurança20h08 - 11 Set 2025

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU

BAEP prende três por tráfico de drogas em São Carlos
Segurança17h38 - 11 Set 2025

BAEP prende três por tráfico de drogas em São Carlos

Incêndio atinge residência no Jardim Paulistano
Segurança16h10 - 11 Set 2025

Incêndio atinge residência no Jardim Paulistano

Incêndios sobrecarregam equipes do Corpo de Bombeiros em São Carlos
Segurança14h19 - 11 Set 2025

Incêndios sobrecarregam equipes do Corpo de Bombeiros em São Carlos

DIG apreende dinheiro e carro de luxo em operação ligada a roubo em obra da CPFL
Segurança10h36 - 11 Set 2025

DIG apreende dinheiro e carro de luxo em operação ligada a roubo em obra da CPFL

Últimas Notícias