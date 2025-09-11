Residência pega fogo no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (11), um incêndio atingiu uma residência na Avenida Luis Ferrari, no bairro Cidade Aracy, próximo ao Planalto Verde.

A casa, composta por três cômodos, teve a sala atingida pelo fogo, que começou em um colchão. Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem para os demais cômodos.

Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio, mas a hipótese inicial levantada pelos bombeiros aponta que uma vela acesa pode ter provocado as chamas.

Não houve vítimas, mas a residência sofreu danos na sala.

