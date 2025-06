Residência é invadida e furtada na madrugada na região da USP

Plantão Policial -

Uma terapeuta ocupacional teve sua residência invadida na madrugada desta quinta-feira (5), por volta das 3h, no bairro Cidade Universitária, em São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica, o criminoso entrou no apartamento pela janela do banheiro, deixando marcas visíveis na parede externa do imóvel.

Dentro do local, o autor revirou pertences e levou uma bolsa contendo documentos pessoais, como o RG e a carteira de identidade profissional emitida pelo CREFITO-3, além de cartões bancários, um bilhete de transporte público e um carimbo profissional. A vítima de 28 anos, ainda relatou que o suspeito chegou a acionar o chuveiro, o que acabou denunciando sua presença no apartamento.

A saída também chamou a atenção. Segundo o relato, o indivíduo deixou o local pela mesma janela por onde entrou. Foi ouvido o barulho do portão principal tentando ser fechado, estrutura que, segundo moradores, já apresentava falhas. Há indícios de que outras pessoas estivessem do lado de fora, pois também foram ouvidas vozes no momento da fuga.

O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia de São Carlos e será investigado.

