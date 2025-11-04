(16) 99963-6036
terça, 04 de novembro de 2025
Residência é furtada no bairro Parque Santa Mônica

04 Nov 2025 - 10h02Por Erika
Uma casa localizada na Rua Doutor Lauro Corsi, no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos, foi alvo de furto na tarde de domingo (2). O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto qualificado e será investigado pelo 3º Distrito Policial do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora, de 54 anos, relatou que saiu de casa com sua família, por volta das 13h e, ao retornar cerca de duas horas depois, encontrou o portão aberto e o interior da residência completamente revirado.

Foram subtraídos diversos objetos, entre eles roupas, sapatos, joias, dois computadores, um videogame, uma televisão e medicamentos. Ainda segundo o registro, os autores do crime cortaram a cerca elétrica para invadir o imóvel.

A vítima foi orientada a apresentar uma relação detalhada dos itens furtados, incluindo marca e número de série, e a fornecer imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi registrada eletronicamente e encaminhada à Delegacia da área dos fatos para prosseguimento das apurações. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

