Residência é furtada em São Carlos durante viagem da moradora

Uma mulher de 46 anos registrou boletim de ocorrência na manhã de terça-feira (29) após ter sua residência furtada enquanto estava viajando. O crime ocorreu no dia 19 de julho, por volta das 11h, na Rua Padre Teixeira, no Jardim Bethânia, em São Carlos.

De acordo com o relato, três indivíduos pularam o muro da casa, arrombaram a porta da cozinha e invadiram o imóvel. A vítima estava fora da cidade e foi informada do crime por sua filha, que ao retornar do trabalho, por volta das 13h, encontrou a casa revirada e os pertences subtraídos.

Foram levados diversos objetos, incluindo duas televisões (de 42" e 43"), uma bicicleta aro 29, joias em ouro (colares, anéis e brincos), uma air fryer, um forno elétrico, um secador de cabelo, escova rotativa, dois botijões de gás (P05 e P13), roupas e calçados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada ao 3º Distrito Policial de São Carlos, que investigará o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

