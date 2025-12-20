(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Residência é arrombada e tem bicicleta e eletrônicos furtados no Jardim Bandeirantes

20 Dez 2025 - 09h08Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma residência localizada no Jardim Bandeirantes, em São Carlos, foi alvo de furto qualificado nesta sexta-feira (19). O crime aconteceu em horário incerto, enquanto o morador, de 29 anos, estava fora de casa trabalhando.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saiu da residência por volta das 8h30. No início da tarde, por volta das 14h30, a irmã do morador foi até o imóvel e encontrou a porta da cozinha arrombada. Ao entrar, constatou também que a porta do quarto havia sido violada.

O morador foi avisado e, ao retornar ao local, percebeu o furto de diversos objetos, entre eles uma bicicleta aro 29, preta com detalhes verde-limão, avaliada em aproximadamente R$ 6 mil, um notebook, além de uma furadeira elétrica e uma lixadeira.

Ainda segundo o registro policial, a casa não possui sistema de monitoramento por câmeras. No entanto, a vítima apresentou fotografias do local após o arrombamento e dos objetos levados, além de se comprometer a buscar imagens de câmeras de imóveis vizinhos para auxiliar nas investigações.

No interior da residência, foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica, possivelmente deixada pelo autor do crime, o que também será apurado. A Polícia Civil solicitou perícia técnica no local para confirmar o rompimento de obstáculos e analisar possíveis vestígios.

 

