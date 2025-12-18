Reserva de pousada na praia termina em estelionato e homem registra ocorrência

Praia de Pernambuco no Guarujá - Crédito: ROGERIO CASSIMIRO/Wikicommons

Um homem de 36 anos registrou boletim de ocorrência por estelionato na Polícia Civil de São Carlos após ser vítima de um golpe aplicado pela internet envolvendo o aluguel de uma suposta pousada no litoral paulista.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu no dia 12 de dezembro, quando a vítima pesquisava, junto com a companheira, uma casa ou pousada para alugar na praia durante as festividades de fim de ano. Durante a busca, encontrou um anúncio de uma pousada supostamente localizada no município de Praia Grande (SP).

Após contato via aplicativo de mensagens, a vítima foi orientada a realizar um pagamento antecipado no valor de R$ 600 para garantir a reserva do imóvel. O valor foi transferido via Pix ainda no mesmo dia.

Dias depois, a vítima foi procurada por outra pessoa que relatou possuir o mesmo tipo de contrato, levantando a suspeita de golpe. Ao entrar em contato diretamente com a pousada verdadeira, foi informado de que não havia qualquer reserva em seu nome, confirmando que se tratava de uma fraude.

O caso foi registrado como estelionato consumado, praticado pela internet.

