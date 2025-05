Repositora está revoltada com a morte do irmão e pede por Justiça

Lucas foi morto com facada desferida pelo cunhado - Crédito: arquivo pessoal

A repositora de mercadorias, Alessandra, está revoltada com a morte de seu irmão, Lucas José Machado, de 32 anos, no dia 1º de maio. O óbito de machado ocorreu após ele travar uma briga com o cunhado em uma residência localizada na rua Professor Bento da Silva Cesar, no bairro Santa Maria II.

“Eu estou revoltada com a situação. Eu quero justiça para meu irmão. Fiquei sabendo que o assassino teve alta hospitalar no dia 3 de maio, um sábado. Não sei se ele está preso ou se está solto. Eu ouvi falar que ele não seria preso, pois teria agido em legítima defesa, mas isso não procede. Se meu irmão tivesse dado um golpe de capacete de moto na cara dele (acusado), ele não teria força para dar uma facada no meu irmão. Então ele desferiu a facada primeiro e meu irmão, mesmo com a faca cravada no peito arrebentou a cara dele com o capacete. Ele já tinha ameaçado meu irmão de morte várias vezes e agora cumpriu as ameaças, tirando a vida do meu irmão. A família inteira deste traste não presta”, desabafa Alessandra.

A repositora ainda destaca que é muito doloroso perder alguém que amamos, ainda mais dessa forma brutal. “Está sendo muito difícil de aceitar isso. Ele (acusado) tem q pagar pelo que ele fez. A Justiça tem que ser feita”, afirma ela.

OS FATOS - Segundo informações da polícia, Lucas teria discutido com Cícero, de 63 anos, que é casado com outra irmã da vítima. Os dois estariam ingerindo bebida alcoólica juntos. Em determinado momento, começaram a discutir de forma hostil e iniciaram uma luta corporal dentro da casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência Lucas teria agredido Cícero, causando lesões na cabeça do idoso. Em resposta, Cícero desferiu um golpe de faca no peito de Lucas. Mesmo ferido, Lucas ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua Henrique Caruso, onde caiu. Vizinhos relataram que ele chegou a retirar a faca do peito antes de desmaiar.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e a Unidade de Resgate (UR) foram acionadas. Lucas foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa, onde foi entubado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Cícero também foi levado à Santa Casa com ferimentos na cabeça e recebeu alta. O SCA apurou que inquérito policial foi aberto no distrito da área e será encaminhado ao Ministério Público nos próximos dias.

