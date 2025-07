Renault Sandero é furtado no Centro; proprietária pede ajuda

Compartilhar no facebook

Um veículo Renault Sandero, prata, placas PZC-7233, foi furtado na manhã desta quinta-feira (3), no Centro de São Carlos.

Segundo relato da proprietária, o carro foi estacionado por volta das 8h na Rua 7 de Setembro. Ao retornar, ela constatou que o veículo havia sido levado.

Há informações de que o automóvel foi visto trafegando na região da Praça Itália, em direção à região do CDHU, mas até o momento não foi localizado.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.

