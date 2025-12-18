Receita Federal realiza operação contra produtos falsificados em lojas no Centro de São Carlos

Equipe da Receita Federal em uma das lojas - Crédito: Maycon Maximino

A Receita Federal, com o apoio da Polícia Militar, realizou nesta quinta-feira (18) uma operação para apurar a suspeita de comercialização de produtos possivelmente falsificados no Centro de São Carlos.

A ação teve como alvo duas lojas localizadas na Avenida São Carlos, onde foram apreendidas diversas peças de roupas. Todo o material foi recolhido e encaminhado para análise técnica.

De acordo com a Receita Federal, caso seja comprovado que os produtos são originais, os itens poderão ser devolvidos aos comerciantes. Por outro lado, se a falsificação for confirmada, os responsáveis poderão responder conforme a legislação vigente.

