Radar de velocidade é derrubado após acidente no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado na Rua João de Guzzi, no bairro Santa Felícia, sentido Centro–bairro.

Segundo informações, o condutor de um Ford EcoSport teria se assustado ao se deparar com um radar fixo, freando bruscamente. A manobra resultou na colisão contra um Fiat Palio que estava regularmente estacionado. Com o impacto, o EcoSport ainda atingiu a estrutura do radar.

A força da batida empurrou o Palio contra um poste de iluminação pública e também contra uma placa de sinalização.

O motorista do EcoSport sofreu um trauma na região da cabeça e foi socorrido por meios próprios até a UPA do Santa Felícia.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Como houve dano ao patrimônio público, com a queda do radar, a perícia técnica foi acionada para os procedimentos necessários.

