Um incêndio em área de vegetação levou perigo a motoristas na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, nesta quinta-feira (5).

O incêndio aconteceu no quilômetro 223 e o fogo se alastrou rapidamente devido ao tempo seco, gerando grande quantidade de fumaça. Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros estiveram no local e combateram as chamas, contudo, novos focos surgiram no mesmo local durante a madrugada desta sexta-feira (6).

Leia Também