Queda de moto deixa mulher ferida na Francisco Pereira Lopes

Crédito: Maycon Maximino
Na noite desta sexta-feira (5), uma motociclista de 41 anos sofreu uma queda na Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Rodoviária–Shopping, próximo à antiga Casa Branca.
De acordo com informações, a mulher voltava do trabalho quando perdeu o controle da moto ao passar sobre pedriscos soltos da malha asfáltica e acabou caindo. Ela sofreu um trauma no pé.
Um médico que passava pelo local, junto com populares, prestou os primeiros atendimentos e retirou a vítima da via. Em seguida, o SAMU foi acionado e encaminhou a motociclista para a Santa Casa.
Crédito: Maycon Maximino