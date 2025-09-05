(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Queda de moto deixa mulher ferida na Francisco Pereira Lopes

05 Set 2025 - 20h57Por Jessica
Na noite desta sexta-feira (5), uma motociclista de 41 anos sofreu uma queda na Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Rodoviária–Shopping, próximo à antiga Casa Branca.
 
De acordo com informações, a mulher voltava do trabalho quando perdeu o controle da moto ao passar sobre pedriscos soltos da malha asfáltica e acabou caindo. Ela sofreu um trauma no pé.
 
Um médico que passava pelo local, junto com populares, prestou os primeiros atendimentos e retirou a vítima da via. Em seguida, o SAMU foi acionado e encaminhou a motociclista para a Santa Casa.

