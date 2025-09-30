(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Segurança

Queda de moto deixa duas pessoas feridas no Distrito Industrial

30 Set 2025 - 14h29Por Da redação
Na tarde desta terça-feira (30), uma queda de motocicleta foi registrada na rua Eugênio Cardinali, no Distrito Industrial, em São Carlos.

De acordo com informações, duas pessoas colegas de trabalho seguiam para o almoço quando um animal cruzou a via. Para evitar o atropelamento, o condutor da moto freou bruscamente e ambos acabaram caindo ao solo.

O motociclista, de 32 anos, sofreu escoriações e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já o passageiro, de 17 anos, também com ferimentos, recebeu atendimento da equipe do SAMU.

As duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

