Queda de moto deixa duas pessoas feridas no Distrito Industrial

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (30), uma queda de motocicleta foi registrada na rua Eugênio Cardinali, no Distrito Industrial, em São Carlos.

De acordo com informações, duas pessoas colegas de trabalho seguiam para o almoço quando um animal cruzou a via. Para evitar o atropelamento, o condutor da moto freou bruscamente e ambos acabaram caindo ao solo.

O motociclista, de 32 anos, sofreu escoriações e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já o passageiro, de 17 anos, também com ferimentos, recebeu atendimento da equipe do SAMU.

As duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

