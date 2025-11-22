Queda de bicicleta motorizada deixa adolescente ferido no Jardim Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino
Uma queda de bicicleta motorizada foi registrada na tarde desta sexta-feira, dia 21, no bairro Jardim Zavaglia, pela Rua Júlia Paixão David. Um adolescente de 17 anos acabou caindo e, segundo testemunhas, ficou desacordado por alguns minutos.
A equipe da USA do SAMU foi acionada para atendimento da ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já havia recuperado a consciência, porém apresentava desorientação.
O adolescente foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local para dar apoio à equipe do SAMU.
