sábado, 22 de novembro de 2025
Segurança

Queda de bicicleta motorizada deixa adolescente ferido no Jardim Zavaglia

21 Nov 2025 - 13h49Por Jessica Carvalho R.
Crédito: Maycon Maximino

Uma queda de bicicleta motorizada foi registrada na tarde desta sexta-feira, dia 21, no bairro Jardim Zavaglia, pela Rua Júlia Paixão David. Um adolescente de 17 anos acabou caindo e, segundo testemunhas, ficou desacordado por alguns minutos.

A equipe da USA do SAMU foi acionada para atendimento da ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já havia recuperado a consciência, porém apresentava desorientação.

O adolescente foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local para dar apoio à equipe do SAMU.

