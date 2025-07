Quatro motos são apreendidas em mais uma operação para coibir escapamentos barulhentos

Crédito: Divulgação

Em mais uma ação voltada à segurança e tranquilidade urbana, a Polícia Militar, Guarda Municipal e os departamentos de Fiscalização e Trânsito da Prefeitura de São Carlos realizaram na noite de segunda-feira (28/07) uma operação específica para coibir o uso de escapamentos com ruído excessivo em motocicletas.



Com dois pontos de bloqueio montados, um na Praça Itália e outro na avenida São Carlos, nas proximidades do Cemitério, a força-tarefa abordou 75 motocicletas. A operação resultou em 22 autuações por irregularidades e na apreensão de quatro motos. Durante as abordagens, foram checados os documentos dos veículos e condutores, além da análise das condições dos escapamentos, conforme o Código Nacional de Trânsito.

Segundo o diretor de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Tibério Penela, o foco da ação também inclui o combate à perturbação do sossego público. A operação atende uma determinação do Ministério Público, representado pelo promotor Sérgio Domingos de Oliveira.



Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, ações como esta são fundamentais. “Alterações que fogem das especificações originais dos veículos são infrações graves. Além disso, a fiscalização contínua contribui para educar os condutores e promover um trânsito mais seguro para todos”. A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), endossando o trabalho intersetorial na prevenção de ilícitos e irregularidades no tráfego urbano.

Leia Também