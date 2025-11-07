(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Segurança

Quatro homens são detidos por tráfico de drogas em São Carlos

07 Nov 2025 - 13h32Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Quatro homens são detidos por tráfico de drogas em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (7), quatro homens foram detidos pela Polícia Militar por envolvimento com o tráfico de drogas, em uma residência abandonada localizada na Rua William Sallum, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais — já cientes de que o local seria utilizado para a troca de turno de vendedores de entorpecentes — se deslocaram até o endereço e surpreenderam os quatro indivíduos no interior do imóvel.

Segundo informações, dois dos suspeitos encerravam o turno noturno do tráfico, enquanto um jovem de 18 anos assumiria as atividades no período da manhã. Com ele, foram encontrados drogas e dinheiro. O quarto envolvido seria o gerente responsável pelo ponto de venda.

Os quatro homens, de 18, 25, 27 e 37 anos, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Leia Também

Procurado é capturado no Jardim Real
Segurança09h34 - 07 Nov 2025

Procurado é capturado no Jardim Real

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Nery
Segurança09h11 - 07 Nov 2025

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Nery

Caminhão carregado com tripas de boi colide com guard rail na Washington Luís
Segurança08h12 - 07 Nov 2025

Caminhão carregado com tripas de boi colide com guard rail na Washington Luís

GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth
Segurança07h50 - 07 Nov 2025

GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth

Três são detidos por tráfico de drogas em operação da Força Tática em São Carlos
Segurança06h24 - 07 Nov 2025

Três são detidos por tráfico de drogas em operação da Força Tática em São Carlos

Últimas Notícias