Quatro homens são detidos por tráfico de drogas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (7), quatro homens foram detidos pela Polícia Militar por envolvimento com o tráfico de drogas, em uma residência abandonada localizada na Rua William Sallum, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais — já cientes de que o local seria utilizado para a troca de turno de vendedores de entorpecentes — se deslocaram até o endereço e surpreenderam os quatro indivíduos no interior do imóvel.

Segundo informações, dois dos suspeitos encerravam o turno noturno do tráfico, enquanto um jovem de 18 anos assumiria as atividades no período da manhã. Com ele, foram encontrados drogas e dinheiro. O quarto envolvido seria o gerente responsável pelo ponto de venda.

Os quatro homens, de 18, 25, 27 e 37 anos, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

