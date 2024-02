Quatro homens são detidos com carro furtado

Com danos após colidir em barranco, carro foi apreendido pela Polícia - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares do Rádio Patrulhamento detiveram na manhã desta segunda-feira, 12, quatro homens que estavam ao lado de um veículo produto de furto ocorrido possivelmente durante a madrugada. A abordagem aconteceu na Avenida Capitão Riyoichi Ueno, no Planalto Verde. O veículo apresentava avarias, após colidir contra um barranco.

Os PMs patrulhavam o bairro, quando quatro homens, de 25, anos, 23 anos, 21 anos e 19 anos estavam ao lado do veículo. Indagados sobre a presença da quadrilha, informaram que teriam pego durante um baile funk que aconteceu na rua 20, no Cidade Aracy. As chaves estavam com o suspeito de 19 anos e segundo ele, o que tinha 23 anos estaria com ele quando pegaram o carro.

Como a conversa levantou suspeitas, os PMs fizeram pesquisa e foram com os quatro até a casa onde deveria estar o veículo e notaram a moradia arrombada e o interior em desalinho. Perceberam que foram levados diversos pertences, devido aos danos no imóvel. Com vizinhos, apuraram que o carro em questão estava na garagem na noite do dia anterior. Porém, não teria ocorrência de furto, porque a família que reside na casa está em viagem.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à CPJ para maiores explicações e o veículo apreendido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também