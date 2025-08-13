Quatro ficam feridos em colisão envolvendo duas motocicletas no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas no início da noite desta quarta-feira (13) no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Rua São Joaquim, na região central de São Carlos.

Segundo informações, uma das motos era uma Fazer vermelha, ocupada por um homem de 26 anos e uma passageira de mesma idade, que sofreu fratura de fêmur. A outra motocicleta, uma CG Fan preta, era conduzida por um jovem de 23 anos e tinha como garupa uma mulher de 21 anos.

Com o impacto, a Fazer vermelha ainda atingiu a vidraça e a porta de vidro de um estabelecimento em frente a um restaurante da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Unimed estiveram no local para prestar socorro. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

