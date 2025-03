Quatro carros se envolvem em acidente no centro de SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Gran Siena foi atingido no cruzamento com as ruas Santa Cruz e D. Pedro II - Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta terça-feira, 18, um acidente de trânsito, sem vítimas, envolveu quatro veículos no final da tarde, em São Carlos.

A motorista de um Citroën transitava pela rua Santa Cruz e no cruzamento com a rua D. Pedro II, por motivos ignorados, atingiu um Gran Siena. Em seguida, a motorista do Citroën perdeu o controle e atingiu um Fox que estava estacionado que atingiu a traseira de um Astra, também estacionado. Os quatro veículos sofreram danos materiais.

Leia Também