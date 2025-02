Quatro bares são interditados durante "Operação Moralização" em São Carlos

A Policia Militar, com apoio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e da Guarda Municipal, realizou na noite de sexta (21/02) e madrugada deste sábado (22/02) a operação “Moralização" em bares e estabelecimentos comerciais em vários bairros da cidade.



O objetivo da operação foi coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido dos estabelecimentos comerciais, evitando a perturbação de sossego,.



Nesta operação 20 pessoas foram abordadas e revistadas, porém nenhum ilícito penal foi constatado.



No total foram 12 bares vistoriados, sendo que 4 bares foram interditados e 1 notificado por irregularidades administrativas.



O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que as operações de fiscalização de barulho e perturbação de sossego em estabelecimentos são acompanhadas e determinadas pelo Promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

