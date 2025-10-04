Polícia Militar realizou 53 prisões em flagrante na área do 38º Batalhão em Setembro

Comandante do 38º Batalhão, tenente-coronel Alexandre Cardeal - Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelo policiamento de São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado e Porto Ferreira, divulgou os resultados operacionais referentes ao mês de setembro de 2025. A unidade é comandada pelo tenente-coronel Alexandre Cardeal.

De acordo com o levantamento, as ações preventivas e repressivas realizadas nas seis cidades resultaram em 53 prisões em flagrante, além da captura de 28 condenados e apreensão de menores infratores.

Entre os destaques, a PM recuperou 22 veículos e apreendeu três armas de fogo, incluindo um simulacro. Também foram retirados de circulação 17,978 kg de drogas em diferentes operações e abordagens realizadas pelas equipes do batalhão.

Durante o período, foram ainda vistoriados 2.036 veículos e motocicletas, em ações de fiscalização e bloqueios de rotina.

