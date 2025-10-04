(16) 99963-6036
sábado, 04 de outubro de 2025
Segurança pública

Polícia Militar realizou 53 prisões em flagrante na área do 38º Batalhão em Setembro

04 Out 2025 - 10h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Comandante do 38&ordm; Batalhão, tenente-coronel Alexandre Cardeal - Crédito: DivulgaçãoComandante do 38º Batalhão, tenente-coronel Alexandre Cardeal - Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelo policiamento de São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado e Porto Ferreira, divulgou os resultados operacionais referentes ao mês de setembro de 2025. A unidade é comandada pelo tenente-coronel Alexandre Cardeal.

De acordo com o levantamento, as ações preventivas e repressivas realizadas nas seis cidades resultaram em 53 prisões em flagrante, além da captura de 28 condenados e apreensão de menores infratores.

Entre os destaques, a PM recuperou 22 veículos e apreendeu três armas de fogo, incluindo um simulacro. Também foram retirados de circulação 17,978 kg de drogas em diferentes operações e abordagens realizadas pelas equipes do batalhão.

Durante o período, foram ainda vistoriados 2.036 veículos e motocicletas, em ações de fiscalização e bloqueios de rotina.

 

Leia Também

Adolescente de 15 anos se envolve em briga e sofre lesões corporais
Segurança09h54 - 04 Out 2025

Adolescente de 15 anos se envolve em briga e sofre lesões corporais

Morador em situação de rua invade restaurante e pratica furto no Cidade Jardim
Segurança09h38 - 04 Out 2025

Morador em situação de rua invade restaurante e pratica furto no Cidade Jardim

Homem dorme na praça e tem carteira furtada em São Carlos
Segurança09h28 - 04 Out 2025

Homem dorme na praça e tem carteira furtada em São Carlos

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM
Segurança07h37 - 04 Out 2025

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

Força Tática apreende quase 3 quilos de cocaína em residência na Vila Jacobucci
Segurança07h30 - 04 Out 2025

Força Tática apreende quase 3 quilos de cocaína em residência na Vila Jacobucci

Últimas Notícias