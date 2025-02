Quadrilha assalta mulher em ponto de ônibus na Bela Vista

Compartilhar no facebook

Uma mulher de 41 anos foi vítima de um roubo por volta das 5h50 desta segunda-feira, 3, na rua Pastor Alcino Gonçalves, na Bela Vista.

A vítima disse que estava em um ponto de ônibus quando uma quadrilha em um Gol se aproximou e um dos ocupantes, armado com uma faca, mediante ameaças de morte, se apoderou do seu celular. Um comparsa que estava no banco traseiro, estaria apontando uma arma de fogo em sua direção.

Após o crime, os desconhecidos fugiram. Mesmo amedrontada, ela ingressou em um ônibus e chegou a comunicar o crime ao marido. Posteriormente compareceu à CPJ para relatar o fato em boletim de ocorrência. Afirmou ainda que, quando estava em direção para encontrar o marido, teria visto o Gol em estado de abandono. Mas não recorda qual rua seria.

