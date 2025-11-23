Quadrilha rouba caminhões e moto após manter funcionários reféns em Ribeirão Bonito

Imagem Ilustrativa - Crédito: Flávio Fernandes

Na madrugada deste domingo (23), um roubo de grande proporção foi registrado na Via Domingos Caron, em Ribeirão Bonito. O crime ocorreu por volta das 03h30 e envolveu a subtração de três caminhões e uma motocicleta.

O SCA apurou que cerca de dez indivíduos encapuzados chegaram ao local durante a noite de sábado (22). Eles anunciaram o assalto e mantiveram funcionários rendidos das 20h até aproximadamente 2h da manhã.

Os criminosos levaram dois caminhões caçamba, um caminhão Munk e uma moto Yamaha XTZ 125. A quadrilha estaria utilizando pelo menos três veículos de apoio: uma Hilux, um Honda Civic preto e um sedã de modelo recente. Até o momento, ninguém foi preso.

