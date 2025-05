Punguista age em ônibus coletivo no Centro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Ônibus - Crédito: divulgação

Uma mulher de 69 anos foi vítima de um punguista —batedor de carteiras— na tarde da última terça-feira (27), enquanto utilizava o transporte coletivo na cidade de São Carlos. O crime foi registrado pela Polícia Civil como furto qualificado, com autoria ainda desconhecida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, embarcou em um ônibus da empresa Sou São Carlos por volta das 17h30, na Avenida São Carlos, em frente ao Mercado Municipal. Ela desceu pouco depois, no ponto localizado em frente à Escola Álvaro Guião. Foi nesse momento que percebeu que sua carteira havia sido furtada.

Dentro da carteira estavam documentos pessoais, como seu Registro Geral (RG), dois cartões bancários da Caixa Econômica Federal (um de crédito e outro de débito) e aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro. A vítima acredita que o autor do furto tenha sido um homem que viajava em pé logo atrás dela.

De acordo com a descrição fornecida à polícia, o suspeito seria um indivíduo de aproximadamente 40 anos, de cor branca, cabelo castanho, com compleição física gorda, e que carregava três mochilas. Ele teria se aproveitado do ônibus lotado para abrir discretamente a bolsa da vítima, que estava em suas costas, e subtrair os pertences.

Leia Também