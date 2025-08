Proprietário pede ajuda para localizar carro furtado no Centro

Um veículo foi furtado na tarde desta terça-feira (5) na região central de São Carlos. O crime ocorreu por volta das 12h, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 1195, em via pública.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro, um VW/Gol 1.0 de cor prata, ano 1995, com placas CAJ2C88, foi estacionado no local por volta do meio-dia pela filha do proprietário. Ao retornar do trabalho, por volta das 18h, ela constatou que o veículo não estava mais no local.Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo deve ser repassada ao telefone 190.

