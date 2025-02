Proprietário pede ajuda para localizar bicicleta furtada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um homem que teve sua bicicleta furtada no dia 29/01, está solicitando ajuda para encontrá-la.

Segundo informações, ele estava jogando futebol no campinho do Santa Felícia, quando sua bike e seu celular foram levados.

O celular foi encontrado, mas a bicicleta que é seu meio de transporte, não. Por isso o filho da vítima entrou em contato com SCA, solicitando a divulgação do ocorrido, na tentativa de ajudar a encontrá-la.

Caso alguém tenha alguma informação sobre a localização do veículo, deve entrar em contato com a polícia, através do 190.

Leia Também