Proprietário de BMW registra BO após ser acusado de abastecer e sair sem pagar

Um caso que deverá ser investigado pela Polícia Civil, envolvendo uma BMW e seu respectivo dono, residentes em São Carlos e um posto de combustíveis, estabelecido na SP-310, mas em Rio Claro. Um boletim de ocorrência foi elaborado nesta segunda-feira, 28, na CPJ.

O dono do carro alega que teria recebido uma ligação do dono do posto de combustíveis de Rio Claro dando conta que seu veículo teria ido com uma pessoa ao volante no estabelecimento, solicitado o abastecimento, mas, na hora de pagar, teria fugido.

Com imagens, o dono do posto chegou até o proprietário do veículo que alegou que residiria em São Carlos e que sua BMW estaria há dois meses em uma oficina mecânica para consertar o motor, podendo ser um veículo "dublê" que abasteceu na cidade de Rio Claro.

