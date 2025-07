Proprietária registra BO após calote de inquilina em São Carlos

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma moradora de São Carlos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após acumular prejuízos com dívidas deixadas por uma ex-inquilina. O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica na manhã da última quarta-feira (3).

Segundo o relato, a locatária do imóvel situado no bairro Parque Paraíso, teria encerrado o contrato de locação de forma antecipada em junho de 2025, alegando problemas pessoais. O contrato, firmado de forma particular, previa o pagamento de multa rescisória, além da quitação dos boletos de água, luz e IPTU até a entrega das chaves.

A proprietária afirma que, com a demora na entrega dos comprovantes, buscou os órgãos responsáveis e descobriu diversos débitos em aberto: R$ 553,28 de água, R$ 326,26 de energia elétrica, R$ 597,58 de IPTU e uma multa rescisória no valor de R$ 3.400,00, todos sujeitos a juros. Além disso, ela relata ter recebido avisos de corte no fornecimento de água e energia por falta de pagamento.

Ainda de acordo com a vítima, foram feitas várias tentativas de contato com a ex-inquilina, mas sem sucesso. Diante da situação, a proprietária decidiu registrar a ocorrência, relatando os prejuízos que ficaram sob sua responsabilidade.

