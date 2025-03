Carro furtado é igual da foto - Crédito: Reprodução internet

Um carro foi furtado na manhã desta quarta-feira (6) na Rua São Paulo, em frente ao Colégio Objetivo, no Centro. A proprietária pede ajuda para localizar o veículo, um Volkswagen Gol, modelo 2001, de duas portas, com placa DCQ-2623.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro pode entrar em contato com a polícia ou com a dona do veículo.

Leia Também