Profissionais da UPA Vila Prado salvam vida de criança de 2 anos após afogamento

Segundo informações, os familiares, desesperados, socorreram o menino e o levaram às pressas até a UPA por meios próprios. Ao chegar ao local, os profissionais de plantão, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e a equipe do SAMU, imediatamente iniciaram os procedimentos de reanimação.

O quadro era considerado gravíssimo, mas, com muita rapidez, técnica e dedicação, as equipes conseguiram reverter a parada cardíaca e trazer a criança de volta à vida. Os médicos Dra. Amanda e Dr. Jânio lideraram o atendimento, atuando por aproximadamente uma hora ininterrupta nos procedimentos de reanimação, até conseguirem reverter o quadro e estabilizar o menino.

Após a estabilização, a vítima foi entubada e recebeu todo o suporte necessário. Devido à gravidade do caso, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que realizou a transferência da criança para a UTI Infantil da Santa Casa.

Profissionais que participaram do atendimento relataram a emoção e o alívio em ver a criança reagindo após os intensos minutos de reanimação. “Foram momentos de muita tensão, mas também de esperança. Cada segundo contava. Ver ele voltar foi algo que nos tocou profundamente”, contou um dos servidores que atuou na ocorrência. Hoje, o sentimento na UPA Vila Prado é de orgulho, gratidão e fé. Um domingo que começou com lágrimas de desespero terminou com lágrimas de emoção graças ao trabalho de quem faz da profissão um verdadeiro ato de amor ao próximo.

Na manhã deste domingo (05) uma cena de desespero se transformou em um verdadeiro milagre na UPA Vila Prado. Uma criança de 2 anos, chegou à unidade de saúde em parada cardíaca após se afogar no assentamento do Sem Terra.