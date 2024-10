Professora grita, acelera carro e evita roubo no Recreio dos Bandeirantes

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 09h31

07 Out 2024 - 09h31 Por Redação

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Os gritos e a aceleração do carro fizeram com que um roubo fosse evitado na noite do dia 27 de setembro. O crime, por sua vez, foi registrado na noite deste domingo, 6, em boletim de ocorrência, na CPJ.

Uma professora de 56 anos disse que ela e seu filho, de 10 anos estavam dentro de um Fox, na garagem e se aprontava para sair, quando quatro desconhecidos entraram e mediante ameaças, tentaram praticar o assalto.

A professora ressaltou que os momentos de terror foram grandes. Dois deles tentavam abrir a porta do seu lado e estaria com uma faca em seu pescoço. Os outros comparsas, davam socos em seu filho e também forçavam a porta do passageiro.

Ambos passaram a gritar e acelerar o carro e o barulho chamou a atenção de um vizinho que foi em seu auxílio e os criminosos fugiram.

